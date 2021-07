Non accetta la fine della relazione e accoltella per strada l’ex marito: arrestata 78enne (Di venerdì 23 luglio 2021) L’amore non ha età e quanto accaduto oggi ad Ostia ne dà una triste conferma. La Polizia di Ostia ha infatti arrestato con l’accusa di tentato omicidio una donna di 78 anni. Non riusciva ad accettare la fine della relazione e ha accoltellato per stada il marito 81enne. Quest’ultimo aveva deciso di lasciarla già da diverse settimane- a niente erano infatti servite le suppliche della donna- ma oggi le aveva concesso un ultimo incontro per chiarire. All’appuntamento però la donna si è presentata con un coltello ferendo al braccio il marito. Fortunatamente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 luglio 2021) L’amore non ha età e quanto accaduto oggi ad Ostia ne dà una triste conferma. La Polizia di Ostia ha infatti arrestato con l’accusa di tentato omicidio una donna di 78 anni. Non riusciva adre lae hato per stada il81enne. Quest’ultimo aveva deciso di lasciarla già da diverse settimane- a niente erano infatti servite le supplichedonna- ma oggi le aveva concesso un ultimo incontro per chiarire. All’appuntamento però la donna si è presentata con un coltello ferendo al braccio il. Fortunatamente ...

