Nel decreto Sostegni Bis troppe norme fuori contesto. Mattarella firma, ma rimprovera le Camere (Di venerdì 23 luglio 2021) La firma c’è. Ma il richiamo è forte. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che oggi compie 80 anni, ha firmato il decreto Sostegni Bis, un pacchetto di aiuti per le attività entrate in crisi durante l’epidemia scatenata dal Coronavirus. Dopo la firma è arrivata però anche una lettera a Governo e Parlamento in cui Mattarella ha spiegato: «Per quanto riguarda le mie responsabilità, valuterò l’eventuale ricorso alla facoltà prevista dall’articolo 74 della Costituzione nei confronti di leggi di conversione di decreti-legge caratterizzati da gravi anomalie che mi ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 luglio 2021) Lac’è. Ma il richiamo è forte. Il presidente della Repubblica Sergio, che oggi compie 80 anni, hato ilBis, un pacchetto di aiuti per le attività entrate in crisi durante l’epidemia scatenata dal Coronavirus. Dopo laè arrivata però anche una lettera a Governo e Parlamento in cuiha spiegato: «Per quanto riguarda le mie responsabilità, valuterò l’eventuale ricorso alla facoltà prevista dall’articolo 74 della Costituzione nei confronti di leggi di conversione di decreti-legge caratterizzati da gravi anomalie che mi ...

