Mancata riaperture discoteche | allarme Silb-Fipe

(Teleborsa) – La decisione di tenere ancora chiuse le discoteche significa "di fatto che il Governo ha deciso di legalizzare l'abusivismo dilagante che continuiamo a denunciare da mesi, senza essere presi minimamente in considerazione". Questa la posizione dura e netta di Silb-Fipe, il Sindacato Italiano dei Locali da Ballo. "Si balla ovunque e senza controlli, meno che in discoteca, l'unico luogo dove si potrebbero applicare quei protocolli di sicurezza gia' avallati a suo tempo dal Cts. Ad oggi la situazione e' questa e lo testimoniano tutti i giorni decine di foto e video in tutta Italia. Con i locali ancora chiusi andrà sempre peggio.

Discoteche aperte e Green Pass: le idee dell'amministrazione guidata dal sindaco Andrea Benini Siamo preoccupati per la mancata riaperture di queste strutture " prosegue Benini " perché cercando di limitare i contatti tra i più giovani il rischio adesso è che la soluzione, ovvero le discoteche ...

Follonica, tampone gratuito per gli under 30 con la riapertura delle discoteche La giunta vuole evitare le situazioni fuori controllo per strada procurando un Green pass che resterà valido per 48 ore ...

