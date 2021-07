Lazio, Caicedo e Muriqi per il vice Immobile: uno solo rimarrà in rosa (Di venerdì 23 luglio 2021) Con l’arrivo di Maurizio Sarri, la Lazio sta compiendo molte valutazioni su che rosa presentare per la prossima stagione. Dopo l’arrivo di Hysaj e di Felipe Anderson, che è tornato a Roma dal Porto, Tare sta pensando alle uscite necessario per monetizzare, dopo i tanti investimenti della scorsa stagione (Muriqi su tutti). Col nuovo allenatore il modulo preponderante sarà il 4-3-3: due esterni offensivi e una punta di spessore. Per questo motivo Correa potrebbe partire: difficilmente collocabile in questo sistema e ricco di offerte dall’estero, PSG tra tutte. Con una sola punta, quindi, non possono rimanere sia Caicedo ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 23 luglio 2021) Con l’arrivo di Maurizio Sarri, lasta compiendo molte valutazioni su chepresentare per la prossima stagione. Dopo l’arrivo di Hysaj e di Felipe Anderson, che è tornato a Roma dal Porto, Tare sta pensando alle uscite necessario per monetizzare, dopo i tanti investimenti della scorsa stagione (su tutti). Col nuovo allenatore il modulo preponderante sarà il 4-3-3: due esterni offensivi e una punta di spessore. Per questo motivo Correa potrebbe partire: difficilmente collocabile in questo sistema e ricco di offerte dall’estero, PSG tra tutte. Con una sola punta, quindi, non possono rimanere sia...

