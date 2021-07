L’appello di Lula a Draghi: “Il vaccino è per tutti, non solo di chi lo può comprare” (Di venerdì 23 luglio 2021) “Il vaccino non è solo per chi lo può comprare ma per tutti gli esseri umani”. Lula, dato come favorito per tornare alla presidenza Brasile l’anno prossimo, ha lanciato un appello a Mario Draghi e agli altri leader del G20 per garantire che tutti i paesi, a prescindere dalla loro condizione economica, possano ricevere i vaccini. “Se potessi mandare un messaggio al Presidente Draghi direi che è importante che al G20 di ottobre sia presa la decisione da parte di tutti i Paesi di sopperire alle deficienze dei vaccini nei Paesi più poveri”, ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 luglio 2021) “Ilnon èper chi lo puòma pergli esseri umani”., dato come favorito per tornare alla presidenza Brasile l’anno prossimo, ha lanciato un appello a Marioe agli altri leader del G20 per garantire chei paesi, a prescindere dalla loro condizione economica, possano ricevere i vaccini. “Se potessi mandare un messaggio al Presidentedirei che è importante che al G20 di ottobre sia presa la decisione da parte dii Paesi di sopperire alle deficienze dei vaccini nei Paesi più poveri”, ...

Advertising

globalistIT : - lula_aseu : @MicLedda Anche a me capita lo stesso ?? io l'appello lo faccio prima di metterle in lavatrice ,a mimi non mi freghi !?? -