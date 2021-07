Jennifer Lopez e Ben Affleck, prima uscita pubblica di coppia al compleanno di Leah Remini (Di venerdì 23 luglio 2021) Bennifer: storia per immagini della relazione tra Jennifer Lopez e Ben Affleck guarda le foto Sono amiche da una vita, Jennifer Lopez, 51 anni, e Leah Remini, 51. E lo sono per davvero: hanno legato tanti anni fa grazie a Marc Anthony, ex marito della star, il quale ha voluto che le due si conoscessero, ... Leggi su iodonna (Di venerdì 23 luglio 2021) Bennifer: storia per immagini della relazione trae Benguarda le foto Sono amiche da una vita,, 51 anni, e, 51. E lo sono per davvero: hanno legato tanti anni fa grazie a Marc Anthony, ex marito della star, il quale ha voluto che le due si conoscessero, ...

Advertising

damnryo : dj in spiaggia che mette una canzone di Shakira e proprio non ce la fa a risparmiarsi il commento misogino 'e se Sh… - f_uccheddu : @MikeFuriano Jennifer Lopez è il top. - RadioR101 : #R101News: per #JenniferLopez 'questo è il momento migliore della sua vita' ?????? - PsicopaticoF : La bellissima Jennifer Lopez ?? - PsicopaticoF : La bellissima Jennifer Lopez ?? -