HDMI | uno sconto ti porta OGGI nell’era dell’8K | Punto Informatico

Advertising

puntotweet : HDMI, uno sconto ti porta OGGI nell’era dell’8K - MAXITALY_69 : @terribile76 ma no, dai. è semplicissimo :-) Questo è uno schema generico. tu devi considerare solo antenna, HDMI,… - pap1pap : @Chris_ItaArg @dbollini @MediasetPlay @NOWTV_It @TIM_Official @TIM_vision Beh ma manca solo infinity, che prima c'e… -

Ultime Notizie dalla rete : HDMI uno

Punto Informatico

... oggi conviene acquistare direttamente un nuovo cavo 8K che nontradizionale compatibile con le specifiche per il 4K., lo sconto verso l'8K Il cavo in offerta garantisce una risoluzione 8K@...Gli ingressisono due e supportano segnali a risoluzione Ultra HD fino a 60 Hz ; una delle ... propone due opzioni: la prima comprende solo il proiettore U2 mentre la seconda include anche...Grazie allo sconto del 34% disponibile oggi, è possibile acquistare un cavo HDMI che guarda già all'8K, retrocompatibile e a prezzo d'occasione.JMGO ha avviato la campagna di raccolta fondi su Kickstarter per finanziare il lancio del proiettore U2, rispettando i tempi comunicati di recente in occasione della prima presentazione del prodotto.