Green pass in Parlamento: basta lucrare voti no vax sulla pelle della gente (Di venerdì 23 luglio 2021) Adottare il Green pass per entrare in Parlamento non è solo una scelta di buon senso e nemmeno può essere considerato un gesto simbolico per sensibilizzare gli italiani a vaccinarsi. E’ una necessità, è tutela della salute e rispetto per chi ci sta accanto L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 23 luglio 2021) Adottare ilper entrare innon è solo una scelta di buon senso e nemmeno può essere considerato un gesto simbolico per sensibilizzare gli italiani a vaccinarsi. E’ una necessità, è tutelasalute e rispetto per chi ci sta accanto L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

borghi_claudio : Ora per coerenza green pass a Palazzo Chigi e ministeri, vero? - marattin : “Il green pass non è un arbitrio. È la condizione per tenere aperte le attività economiche”. (Mario Draghi) - NicolaPorro : Quello che sta accadendo con il #greenpass è pazzesco. Anche perché ieri, in conferenza stampa, #Draghi ha racconta… - sabato_ivana : RT @RadioSavana: Gli esercenti favorevoli al green pass non hanno ancora capito che noi possiamo rinunciare all'aperitivo, pizza, cinema, s… - ffrraaa : @angelozziclaudi @_bhoo__ no, come puoi leggere sul sito ufficiale del Governo -