Giusy Ferreri Live 2021 | in tour dal 24 luglio

(Di venerdì 23 luglio 2021), l’artista multiplatino dalla voce unica e dalla grinta impareggiabile incontrerà il suo pubblico quest’estate con una serie di datein giro per l’Italia. Insieme aci sarà una band dal vivo, composta da Andrea Polidori (batteria), Will Medini (pianoforte e synth), Fabrizio Bicio Leo (chitarre), Gabriele Cannarozzo (basso e moog) e Mattia Boschi (violoncello e chitarra). Un vero e proprio segnale di ripartenza, che sancisce l’inizio di una nuova avventura musicale in cui l’artista porterà sul palco la sua energia e i brani più amati del suo repertorio come “Non ti ...

L'artista multiplatino dalla voce unica e dalla grinta impareggiabile incontrerà il suo pubblico quest'estate con una serie di date live in giro per l'Italia. Insieme a Giusy Ferreri ci sarà una band dal vivo, composta da Andrea Polidori (batteria), Will Medini (pianoforte e synth), Fabrizio Bicio Leo (chitarre), Gabriele Cannarozzo (basso e moog) e Mattia Boschi (violoncello e chitarra). Finalmente le date del nuovo live 2021 di Giusy Ferreri: la cantante comincerà il tour italiano domani 24 luglio, fino al 28 agosto.