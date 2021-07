Giorgia Meloni contro l’obbligo di Green pass | «Da Draghi parole di terrore Questa non è libertà»

(Di venerdì 23 luglio 2021) «I numeri sembrano non contare più. Nonostante i dati delle terapie intensive siano ampiamente sottollo, ilè diventato il nuovo mantra da imporre. Il resto non conta». Cosìha commentato con un post pubblicato su Facebook la decisione del governo guidato da Mariodi rendere effettivodidal prossimo 6 agosto, almeno per bar, ristoranti, sport e trasporti. Il messaggio della leader di Fratelli d’Italia fa riferimento alla risposta data dal premier su sollecitazione di un ...

Advertising

ciolonap : RT @LaNotiziaTweet: Rappresaglia della #Meloni sulla #Rai. La Santanchè vuole la Vigilanza. Giorgia rivendica la presidenza della Commissio… - Enzaedma60 : RT @GiancarloDeRisi: Giorgia Meloni contro il #greenpass durante una manifestazione a Piazza Vittorio a Roma per sostenere il candidato sin… - FrancoZaffini : Giorgia Meloni: «No all'obbligo vaccinale, sì alla campagna di vaccinazione» - grancetto : RT @expoitalyonline: 'La cosa più inquietante della conferenza stampa di Draghi, sono le parole di terrore che ha scelto nel rivolgersi agl… - carmen_distaso : RT @La_manina__: A quelli che si eccitano per #Draghi che le canta a Salvini, vorrei sommessamente ricordare che Salvini resterà comunque a… -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Meloni

La leader del partito di estrema destra (all'opposizione)ha dichiarato che la certificazione verde 'ucciderà la stagione turistica', e Matteo Salvini, leader della Lega, partito di ...Cosìha commentato con un post pubblicato su Facebook la decisione del governo guidato da Mario Draghi di rendere effettivo l'obbligo di Green pass dal prossimo 6 agosto , almeno per ...Le nuove norme per il certificato verde in Italia, i paesi poveri sono senza vaccini, la Cina si oppone a una seconda indagine sull’origine del virus, le Olimpiadi di Tokyo aprono ma salgono i casi po ...Una lunga lista di manifestazioni previste per domani alle 17.30 in molte città d’Italia “contro la dittatura” del Green pass e delle restrizioni anti Covid. E’ quella che circola su social e chat in ...