GFVIP, SONIA BRUGANELLI: "SONO COLPITA DALLE DINAMICHE DELLE PERSONE IN CATTIVITÀ"

Manca davvero poco all'inizio del Grande Fratello Vip 6, che sarà condotto sempre da Alfonso Signorini e sarà in onda il lunedì e il venerdì. Dopo la lunga galoppata della quinta edizione, che ha eletto come vincitore Tommaso Zorzi, ora ci si concentra sulla sesta edizione del noto reality.

Le nuove opinioniste sono Adriana Volpe, reduce dell'esperienza di Ogni Mattina e Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, il mattatore di Canale 5. Sonia ha rilasciato un'intervista al corriere della sera. Infatti, la moglie di Paolo Bonolis ha spiegato: È un reality che mi ha sempre affascinato, un esperimento psicologico e sociale ...

