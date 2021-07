Germania, Chiellini si fa “verbo”: coniato il termine “Chiellinigkeit” (Di venerdì 23 luglio 2021) Berlino, 23 lug E’ Chiellini-mania in Germania, dopo la vittoria dell’Italia ad Euro 2020, nel Paese teutonico si conia addittura un termine apposta per lui. Chiellinigkeit In Germania infatti si omaggia il capitano azzurro, Giorgio Chiellini inventando un termine: Chiellinigkeit, da tradursi come: “guardare alle cose in modo un po’ più leggero. Essere un po’ allegri, un po’ seri, svolgere il proprio lavoro nel miglior modo possibile e divertirsi più che si può mentre lo si fa“. “Non è solo un giocatore, ma uno stile di vita” Lo spiega ha scritto Claudio ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 23 luglio 2021) Berlino, 23 lug E’-mania in, dopo la vittoria dell’Italia ad Euro 2020, nel Paese teutonico si conia addittura unapposta per lui.gkeit Ininfatti si omaggia il capitano azzurro, Giorgioinventando ungkeit, da tradursi come: “guardare alle cose in modo un po’ più leggero. Essere un po’ allegri, un po’ seri, svolgere il proprio lavoro nel miglior modo possibile e divertirsi più che si può mentre lo si fa“. “Non è solo un giocatore, ma uno stile di vita” Lo spiega ha scritto Claudio ...

