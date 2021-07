Chivu: “Sono contento di poter allenare la Primavera dell’Inter. Sarà un percorso stimolante” (Di venerdì 23 luglio 2021) Christian Chivu allenerà la Primavera dell’Inter a partire dalla prossima stagione. L’ex difensore, nel corso di un’intervista ai canali ufficiali del club neroazzurro, si è soffermato su questa nuova esperienza. “Le emozioni Sono le stesse del primo giorno da allenatore, perché ho iniziato questo percorso da zero. Stare sui campi di calcio mi fa stare bene, mi fa sentire col sangue caldo che scorre tra le vene. Con l’obiettivo, costante, di cercare di trasmettere i valori giusti ai ragazzi. Sono partito dalla pre-agonistica con la U14, poi ho avuto la fortuna di lavorare con U17 e U18. ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 luglio 2021) Christianallenerà laa partire dalla prossima stagione. L’ex difensore, nel corso di un’intervista ai canali ufficiali del club neroazzurro, si è soffermato su questa nuova esperienza. “Le emozionile stesse del primo giorno da allenatore, perché ho iniziato questoda zero. Stare sui campi di calcio mi fa stare bene, mi fa sentire col sangue caldo che scorre tra le vene. Con l’obiettivo, costante, di cercare di trasmettere i valori giusti ai ragazzi.partito dalla pre-agonistica con la U14, poi ho avuto la fortuna di lavorare con U17 e U18. ...

