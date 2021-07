Cgil-Cisl-Uil: controlli Green Pass, nessuna defezione Polizia Locale (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma – “Abbiamo appreso da alcuni organi di stampa di una presunta defezione da parte degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale nei controlli sul Green Pass che dovranno avvenire a seguito del recente Dpcm. Non c’è nulla di più falso”. Così Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Roma Capitale Rieti, Uil Fpl Roma e Lazio rispetto alle illazioni circolate oggi. “La diffusione di dichiarazioni rientra nelle responsabilità personali di chi le assume, soprattutto quando si fanno riferimenti storici drammatici per l’umanità”, dichiarano le ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma – “Abbiamo appreso da alcuni organi di stampa di una presuntada parte degli appartenenti al Corpo didi Roma Capitale neisulche dovranno avvenire a seguito del recente Dpcm. Non c’è nulla di più falso”. Così FpRoma e Lazio,Fp Roma Capitale Rieti, Uil Fpl Roma e Lazio rispetto alle illazioni circolate oggi. “La diffusione di dichiarazioni rientra nelle responsabilità personali di chi le assume, soprattutto quando si fanno riferimenti storici drammatici per l’umanità”, dichiarano le ...

