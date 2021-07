Cassani e quel podio che manca da 17 anni | ' I miei ragazzi sanno cosa fare'

(Di venerdì 23 luglio 2021) Davide, che ha portato in valigia la bandiera tricolore autografata da Viviani dopo l'oro di Rio, ha riassunto così per Gazzetta.it le nostre speranze: 'Damiano Caruso ha una grande ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cassani quel

Davide, che ha portato in valigia la bandiera tricolore autografata da Viviani dopo l'oro di Rio, ha riassunto così per Gazzetta.it le nostre speranze: 'Damiano Caruso ha una grande ...Come ha detto il commissario tecnico della Nazionale, Davide, i favoriti sono gli altri. Ma ... Sono i due nomi da tenere sott'occhio nella giornata di domani: perche riguarda la categoria ...Stanotte alle 4 il via alla prova per l’oro del ciclismo, Nibali ci prova. Bettiol e Caruso le altre carte per sorprendere Pogacar e van Aert ...Gli azzurri sfidano Pogacar, Van Aert e tanti big. Rimane l’incognita meteo, con possibili piogge anche forti. Intanto il ceco Schlegel è risultato positivo al Covid: è nella lista ufficiale dei parte ...