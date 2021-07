Capri, il momento in cui il bus esce di strada e finisce in una scarpata – Video (Di venerdì 23 luglio 2021) Il Video ripreso da una telecamera di sorveglianza mostra il momento in cui il minibus sbanda e precipita nel vuoto. Il mezzo è caduto da un’altezza di sei metri sopra uno stabilimento balneare a Capri, causando 28 feriti e una vittima, Emanuele Melillo, 33enne autista del bus, che, secondo le autorità, sarebbe stato colpito da un malore pochi istanti prima dell’incidente. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Ilripreso da una telecamera di sorveglianza mostra ilin cui il minibus sbanda e precipita nel vuoto. Il mezzo è caduto da un’altezza di sei metri sopra uno stabilimento balneare a, causando 28 feriti e una vittima, Emanuele Melillo, 33enne autista del bus, che, secondo le autorità, sarebbe stato colpito da un malore pochi istanti prima dell’incidente. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

