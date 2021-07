Calciomercato Venezia, Jonsson giunge a titolo temporaneo (Di venerdì 23 luglio 2021) Venezia - Il Venezia , in un comunicato, ha ufficializzato l'arrivo in prestito (con diritto di riscatto), del centrocampista islandese, classe 2003, Kristofer Jonsson , proveniente dal Valur ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 23 luglio 2021)- Il, in un comunicato, ha ufficializzato l'arrivo in prestito (con diritto di riscatto), del centrocampista islandese, classe 2003, Kristofer, proveniente dal Valur ...

Advertising

DiMarzio : #Venezia, per l'attacco primi contatti per #Niang. In difesa il sogno è #Caldara - DiMarzio : Tra #Venezia e Rennes la trattativa è a buon punto - DiMarzio : #Venezia, in arrivo l'italoamericano #Busio: operazione da circa 4 milioni di euro - Calciomerc : Il #Venezia ha chiesto ufficialmente Mattia #Caldara che è fuori dai piani di #Pioli. Chiesto il prestito ai ????, g… - sportli26181512 : Calciomercato Venezia, Jonsson giunge a titolo temporaneo: La formula, per il centrocampista islandese, è stata que… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Venezia Calciomercato Venezia, Jonsson giunge a titolo temporaneo VENEZIA - Il Venezia , in un comunicato, ha ufficializzato l'arrivo in prestito (con diritto di riscatto), del centrocampista islandese, classe 2003, Kristofer Jonsson , proveniente dal Valur Reykjavík . Tale ...

Hincapié al Napoli?/ Calciomercato news, il difensore è a un passo dagli azzurri CALCIOMERCATO NAPOLI/ Venezia su Luperto ed Ounas, Riso parla di Petagna CALCIOMERCATO NEWS, GLI AZZURRI CI PROVANO Le chances di vedere Hincapié al Napoli dovrebbero dunque aumentare con il passare ...

Calciomercato Venezia, contratto triennale per Peixoto Corriere dello Sport Venezia, ufficiale: arriva il classe 2003 Jonsson Colpo a centrocampo per il Venezia: è ufficiale l’ingaggio in prestito di Kristófer ... islandese Under 15 e 6 volte quella della nazionale Under 16, segnando 1 gol. (Calcio In Pillole) ...

Venezia, arriva Jonsson in prestito VENEZIA - Il Venezia, in un comunicato, ha ufficializzato l'arrivo in prestito (con diritto di riscatto), del centrocampista islandese, classe 2003, Kristofer Jonsson, proveniente dal Valur Reykjavík.

- Il, in un comunicato, ha ufficializzato l'arrivo in prestito (con diritto di riscatto), del centrocampista islandese, classe 2003, Kristofer Jonsson , proveniente dal Valur Reykjavík . Tale ...NAPOLI/su Luperto ed Ounas, Riso parla di PetagnaNEWS, GLI AZZURRI CI PROVANO Le chances di vedere Hincapié al Napoli dovrebbero dunque aumentare con il passare ...Colpo a centrocampo per il Venezia: è ufficiale l’ingaggio in prestito di Kristófer ... islandese Under 15 e 6 volte quella della nazionale Under 16, segnando 1 gol. (Calcio In Pillole) ...VENEZIA - Il Venezia, in un comunicato, ha ufficializzato l'arrivo in prestito (con diritto di riscatto), del centrocampista islandese, classe 2003, Kristofer Jonsson, proveniente dal Valur Reykjavík.