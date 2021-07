Boxe, Olimpiadi Tokyo: Clemente Russo: “Dico addio al ring, ma non alla boxe! Volevo i quinti Giochi Olimpici…” (Di venerdì 23 luglio 2021) Chi avrebbe voluto prendere parte alla Cerimonia di Inaugurazione dei Giochi Olimpici di Tokyo, ma non ha potuto, è senza dubbio Clemente Russo. Il pugile campano, vista sfumare la quinta partecipazione alla kermesse con i Cinque Cerchi, ha deciso di smettere di combattere, ma non ha la minima intenzione di lasciare il mondo della Boxe. Nella giornata odierna, per mezzo di un video, ha deciso di spiegare le sue sensazioni in questo momento così particolare: “Da qualche ora è stata celebrata la cerimonia delle Olimpiadi di Tokyo a cui io ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 luglio 2021) Chi avrebbe voluto prendere parteCerimonia di Inaugurazione deiOlimpici di, ma non ha potuto, è senza dubbio. Il pugile campano, vista sfumare la quinta partecipazionekermesse con i Cinque Cerchi, ha deciso di smettere di combattere, ma non ha la minima intenzione di lasciare il mondo della. Nella giornata odierna, per mezzo di un video, ha deciso di spiegare le sue sensazioni in questo momento così particolare: “Da qualche ora è stata celebrata la cerimonia delledia cui io ...

