Assunzioni docenti, Ciracì (MiSoS): “Nessun passo avanti per contrastare l’emergenza sostegno al Sud” (Di venerdì 23 luglio 2021) "Nessun passo avanti per contrastare l'emergenza sul sostegno scolastico al Sud Italia". Lo ha detto il presidente del MiSoS Ernesto Ciracì in seguito ai contingenti delle Assunzioni resi disponibili dal Ministero dell’Istruzione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 luglio 2021) "perl'emergenza sulscolastico al Sud Italia". Lo ha detto il presidente delErnestoin seguito ai contingenti delleresi disponibili dal Ministero dell’Istruzione. L'articolo .

Advertising

ProDocente : Assunzioni docenti, Ciracì (MiSoS): “Nessun passo avanti per contrastare l’emergenza sostegno al Sud” - ekuonews : Scuola, autorizzate ufficialmente in Abruzzo 1.578 assunzioni di docenti - CislTaBr : RT @cislscuola: Tutti i dati per le assunzioni in ruolo dei docenti: contingenti, prospetti delle disponibilità per scuola e classe di conc… - CislNazionale : RT @cislscuola: Tutti i dati per le assunzioni in ruolo dei docenti: contingenti, prospetti delle disponibilità per scuola e classe di conc… - cislscuola : Tutti i dati per le assunzioni in ruolo dei docenti: contingenti, prospetti delle disponibilità per scuola e classe… -