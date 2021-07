Alpinista lecchese morto sul Monte Bianco

(Di venerdì 23 luglio 2021) Tragedia in montagna , dove undi Cortenova , in provincia di Lecco, èdopo essere precipitato per 50 metri sul versante francese del massiccio del. L'uomo, 65 anni, si ...

IL GIORNO

L'uomo, che era un espertoe non si trovava di certo alla prima esperienza su una parete così difficile, e quindi è difficile immaginare che possa essersi trattato di una disattenzione o ...La tragica notizia ha fatto presto il giro dell'intera Valsassina, in lutto il mondo della montagnae non solo. Scalatore eesperto, organizzatore di diverse spedizioni ...Tragedia in montagna, dove un alpinista di Cortenova, in provincia di Lecco, è morto dopo essere precipitato per 50 metri sul versante francese del massiccio del Monte Bianco. L'uomo, 65 anni, si trov ...Un alpinista italiano di 65 anni, originario di Cortenova (Lecco), è morto nel pomeriggio di giovedì 23 luglio in un incidente sul versante francese del massiccio del Monte Bianco. (ANSA) ...