Voghera, i dettagli della sparatoria in cui è morto il 39enne marocchino (Di giovedì 22 luglio 2021) Voghera, resi noti i primi dettagli della sparatoria in cui è morto i 39enne marocchino per il colpo di pistola esploso dall'assessore Massimo Adriatici Dopo un interrogatorio durato diverse ore è stata chiarita la vicenda che ha visto coinvolto l'assessore di Voghera, Massimo Adriatici, che ha sparato e ucciso Youns El Boussetaoui, il 39enne marocchino con cui aveva avuto una lite. Il ferito trasportato al pronto soccorso di Voghera è deceduto per l'aggravamento delle sue condizioni di salute.

