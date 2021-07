Una staffetta per vincere il pregiudizio sulla disabilità (Di giovedì 22 luglio 2021) I due atleti paraolimpici jonici tagliano insieme il traguardo in piazza Immacolata e poi si stringono la mano felici nelle loro handbike rasoterra, perché questa gara l’obiettivo è vincere insieme il pregiudizio sulla disabilità e la lotta contro ogni forma di pregiudizio e di esclusione. Ieri è arrivata in piazza Immacolata a Taranto “Obiettivo Tricolore”, la grande staffetta del progetto “Obiettivo3” voluto da Alex Zanardi: vi partecipano, per tre settimane, 65 atleti paralimpici impegnati lungo 54 tappe in 18 regioni! Proveniente da Matera, quella di Taranto è stata l’unica tappa ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 22 luglio 2021) I due atleti paraolimpici jonici tagliano insieme il traguardo in piazza Immacolata e poi si stringono la mano felici nelle loro handbike rasoterra, perché questa gara l’obiettivo èinsieme ile la lotta contro ogni forma die di esclusione. Ieri è arrivata in piazza Immacolata a Taranto “Obiettivo Tricolore”, la grandedel progetto “Obiettivo3” voluto da Alex Zanardi: vi partecipano, per tre settimane, 65 atleti paralimpici impegnati lungo 54 tappe in 18 regioni! Proveniente da Matera, quella di Taranto è stata l’unica tappa ...

elenaricci1491 : Tagliato a Taranto il traguardo dell’unica tappa pugliese della grande staffetta del progetto “Obiettivo3” che, vol… - TarantiniTime : Tagliato a Taranto il traguardo dell’unica tappa pugliese della grande staffetta del progetto “Obiettivo3” che, vol… - robdefab : RT @massimo4951: Una settimana prima della partenza Brownie non lo vogliono più perché la staffetta arriva troppo presto la mattina ?????????… - Adriana23AD : RT @massimo4951: Una settimana prima della partenza Brownie non lo vogliono più perché la staffetta arriva troppo presto la mattina ?????????… - LeonebonCettina : RT @massimo4951: Una settimana prima della partenza Brownie non lo vogliono più perché la staffetta arriva troppo presto la mattina ?????????… -