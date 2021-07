Tokyo 2020, Stosur: “Essere qui è incredibile, ogni Olimpiade regala emozioni diverse” (Di giovedì 22 luglio 2021) La tennista australiana Samantha Stosur ha parlato alla stampa in occasione dei Giochi di Tokyo 2020. La 37enne, alla quinta Olimpiade in carriera, ha affrontato vari temi: “Essere qui è incredibile. ogni Olimpiade è diversa dalle altre e regala emozioni uniche. Nonostante qualche intoppo, il fatto di Essere in Giappone cancella ogni difficoltà con la quale dobbiamo avere a che fare“. SUI MIGLIORI MOMENTI AI GIOCHI – “Non c’è cosa migliore di camminare nel tunnel per la Cerimonia ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 luglio 2021) La tennista australiana Samanthaha parlato alla stampa in occasione dei Giochi di. La 37enne, alla quintain carriera, ha affrontato vari temi: “qui èè diversa dalle altre euniche. Nonostante qualche intoppo, il fatto diin Giappone cancelladifficoltà con la quale dobbiamo avere a che fare“. SUI MIGLIORI MOMENTI AI GIOCHI – “Non c’è cosa migliore di camminare nel tunnel per la Cerimonia ...

Advertising

Corriere : Salgono i casi di Covid: il capo di Tokyo 2020 non esclude che i Giochi siano annullati ‘last minute’ - chetempochefa : #PaolaEgonu sarà portabandiera olimpica ???? La pallavolista azzurra è stata scelta, assieme ad alcuni atleti di alt… - zaiapresidente : ?? EGONU PORTABANDIERA OLIMPICA! ?????? Non c’è figura migliore di Paola Egonu per portare alla cerimonia di apertura… - margiotta982 : RT @repubblica: L'esercitazione della pattuglia acrobatica giapponese: i jet 'disegnano' i 5 cerchi olimpici - Kmetro0_eu : Tokyo 2020, rimosso direttore Cerimonia apertura per commenti sull'Olocausto -