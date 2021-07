Tokyo 2020, Fognini penalizzato da forfait Berrettini: "Aspetto ancora una telefonata" (Di giovedì 22 luglio 2021) Fabio Fognini non riesce a nascondere il disappunto. Il forfait alle Olimpiadi di Tokyo 2020 annunciato all’ultimo minuto da Matteo Berrettini penalizza anche lui, che con il finalista di Wimbledon doveva gareggiare nel doppio, con speranze di medaglia. “Non voglio commentare la scelta di Matteo, altrimenti vado abbastanza sul polemico” dice in un’intervista a Repubblica. “La sua decisione di dare forfait si ripercuote anche su di me, perché non potrò giocare il doppio. Con lui qui le chance di vedere l’Italia sul podio, anche nel singolare, sarebbero state più alte. Matteo sta vivendo ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 luglio 2021) Fabionon riesce a nascondere il disappunto. Ilalle Olimpiadi diannunciato all’ultimo minuto da Matteopenalizza anche lui, che con il finalista di Wimbledon doveva gareggiare nel doppio, con speranze di medaglia. “Non voglio commentare la scelta di Matteo, altrimenti vado abbastanza sul polemico” dice in un’intervista a Repubblica. “La sua decisione di daresi ripercuote anche su di me, perché non potrò giocare il doppio. Con lui qui le chance di vedere l’Italia sul podio, anche nel singolare, sarebbero state più alte. Matteo sta vivendo ...

