Rai Milano | senza risorse umane il trasloco in Fiera non può funzionare

(Di giovedì 22 luglio 2021) Il Centro di produzione trasferito al Portello? Mossa costosa e inutile La Repubblica –, pagina 9, di Renzo Cianciani*. Il dibattito suscitato dall’ipotesi di trasferire al Portello, negli spazi di proprietà di, la storica sede Rai di corso Sempione e le produzioni collocate attualmente in via Mecenate, al di là del rinvigorire l’annosa sfida tra Roma e, ha finora evitato il confrontarsi con alcune domande sia strategiche che operative. La prima riguarda il ruolo e lo spazio che la Rai intende ritagliarsi nel più generale contesto strategico dell’infotainment, oggetto di grandi cambiamenti a ...

Advertising

ZGravita : RT @SaverioTolomeo: @salgargano @lucatelese I media sono di sinistra? Berlusconi, Cairo, Elkann, Angelucci (senatore FI), sono tutti di sin… - SaverioTolomeo : @salgargano @lucatelese I media sono di sinistra? Berlusconi, Cairo, Elkann, Angelucci (senatore FI), sono tutti di… - AlighieriDant : @FratellidItalia il grande partito d'opposizione in crescita nei sondaggi, #GiorgiaMeloni la leader del futuro (se,… - destefanoaless : RT @Danton70: Backstage dalla sede Rai di Milano dove si lavora alla prima puntata de #ilCircoloDegliAnelli la trasmissione sulle #Olimpiad… - LuciaMosca1 : (Anticipazioni per 'Così fan tutte' di Mozart del 21 luglio alle 21.15 su Rai 5: dalla Scala di Milano) Segui su:… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai Milano

Rai News

...dire di aver visto quella sera nascere una stella del cinema da quella ragazza salita a... giornalistae tutor della scuola di giornalismo dell'Università LUISSIl 46% della popolazione italiana utilizza i telegiornaliper informarsi, seguita a ruota da ... laureata in Economia Aziendale all' Università Bocconi di, ha scelto il Marketing come ...On air la nuova puntata di “Fashion Confidential”, la nuova serie podcast di Mariella Milani ideata e prodotta dalla media company Action Media LTD e ...Diabolik, il nuovo film dei Manetti Bros. basato sul fumetto di Angela e Luciana Giussani arriva nei cinema il 16 dicembre 2021.