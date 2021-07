Operaio investito in Brianza da ubriaco

(Di giovedì 22 luglio 2021) Un grave incidente sul lavoro si è verificato la scorsa notte nel Milanese. Unche stava lavorando in un cantiere stradale è stato travolto da un'auto e ora si trova ricoverato in gravi ...

...L'ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Monza, è stato travolto da un'auto mentre stava lavorando al rifacimento della segnaletica stradale. A guidare l'auto che lo ha...Sirene nella notte a Biassono . Poco prima dell'1.30, un uomo è statoin via Cesana e Villa 192, sulla Sp 6. Si tratta di undi 33 anni, residente a Sesto San Giovanni, impegnato nel rifacimento della segnaletica stradale. L'uomo è stato travolto da ...Il 33enne albanese era impegnato nel rifacimento della segnaletica quando, intorno all’una di notte, è stato travolto dall’auto guidata da un quarantenne di Lissone. È ricoverato in prognosi riservata ...(ANSA) – MILANO, 22 LUG – Un grave incidente sul lavoro si è verificato la scorsa notte nel Milanese. Un operaio che stava lavorando in un cantiere stradale è stato travolto da un’auto e ora si trova ...