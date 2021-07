Milano, per gli over 60 i vaccini viaggiano in camper (Di giovedì 22 luglio 2021) È partito il tour del camper mobile dell'Areu per le vaccinazioni 'facili' anti - Covid agli over 60 non ancora immunizzati. Sono diciassette i locali d'appoggio messi a diposizione dal Comune con l'... Leggi su leggo (Di giovedì 22 luglio 2021) È partito il tour delmobile dell'Areu per le vaccinazioni 'facili' anti - Covid agli60 non ancora immunizzati. Sono diciassette i locali d'appoggio messi a diposizione dal Comune con l'...

Advertising

caritas_milano : Il #RedditodiCittadinanza è indispensabile al Paese. É una misura da migliorare per raggiungere chi è più in diffi… - Agenzia_Ansa : L'università Statale di Milano vara l'obbligo del Green Pass per gli studenti che vogliono usufruire dei posti lett… - PietroMazzara : Arrivato a Milano l’agente di Franck #Kessie. Nei prossimi giorni possibile vertice con il #Milan per entrare nel v… - disicaterina : RT @Corriere: Il paradosso della prof: «Io, immunizzata e ora contagiata. Per la app sarei libera di uscire» - anna30048679 : RT @rihitster: Litigano per chi ci deve pagare la pensione. Stazione di Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Milano per Termovalorizzatore a Cavaglià? La posizione del manager Franco Smerieri: "Paura non più giustificata" ... Vercelli, Novara e Verbano Cusio, i rifiuti che vengono pretrattati nelle nostre strutture vengono poi portati per il definitivo smaltimento e quindi termovalorizzati a Milano o a Brescia. In questo ...

Stazione Centrale, Sardone(Lega): campo di battaglia per risse e Sala tace - Milano Post ...essere il biglietto da visita per i turisti che arrivano in città è un girone infernale della peggior specie - prosegue Sardone - Giusto ieri il sindaco diceva, sapendo di mentire, che Milano non è ...

Previsioni meteo Milano per giovedì 22 luglio: possibili piogge al mattino, poi tornano sole e caldo Fanpage.it ... Vercelli, Novara e Verbano Cusio, i rifiuti che vengono pretrattati nelle nostre strutture vengono poi portatiil definitivo smaltimento e quindi termovalorizzati ao a Brescia. In questo ......essere il biglietto da visitai turisti che arrivano in città è un girone infernale della peggior specie - prosegue Sardone - Giusto ieri il sindaco diceva, sapendo di mentire, chenon è ...