Maurizio Cattelan, teatrale e etereo come un respiro (Di venerdì 23 luglio 2021) Poeticamente inaspettata. Così si potrebbe descrivere la spiazzante mostra Breath, Ghosts, Blind di Maurizio Cattelan che dopo undici anni torna a esporre a Milano, all'HangarBicocca fino al 20 febbraio 2022. Nell'immenso spazio l'artista ha installato solo tre opere, disorientando tutti: Cattelan non ha paura del vuoto e non ha l'ansia dell'accumulo, non ha più bisogno di far vedere tutto ciò che ha realizzato (lo aveva già mostrato al Guggenheim di New York nel 2011 con All). QUESTA VOLTA L'IRRIVERENZA ha … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Maurizio Cattelan L'aereo e il grattacielo di Cattelan anticipati da Parisi La mostra aperta fino a febbraio Breath Ghosts Blind dell'artista di fama internazionale Maurizio Cattelan ha come opera simbolo Blind , un jet incastonato in un grattacielo, una monumentale scultura ...

Industria e arte si incontrano nel nome della sostenibilità Quali sono state le prime collaborazioni e come sono nate? La prima contaminazione artistica è nata grazie alla conoscenza di lungo corso con Maurizio Cattelan e il fotografo Pierpaolo Ferrari che, ...

Maurizio Cattelan, chi è e le sue opere più famose Travel On Art La scultura invisibile di Garau arriva sul tavolo del Late Show Il 2021 è stato un anno particolare anche per le arti visive. Si sono perfezionate le visite virtuali a mostre e musei, Maurizio Cattelan ritorna con una grande esposizione a Milano, l’opera ...

L’aereo e il grattacielo di Cattelan anticipati da Parisi Da “Il Giornale” a Dagospia, scoppia sul web e sui media una polemica di mezza estate che accende i riflettori su un tesoro dell’arte contemporanea comasca. La mostra aperta fino a febbraio Breath Gho ...

