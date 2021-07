Advertising

Agenzia_Ansa : Gli Stati Uniti e la Germania hanno annunciato con una dichiarazione congiunta l'accordo per il completamento del g… - comedian72 : RT @GermanoDottori: Appunto, alla Merkel, non a Putin - SolderaM : RT @ispionline: Il #NordStream2 è quasi realtà. #USA e #Germania hanno raggiunto un accordo sul raddoppio, mentre da un decennio il Nord St… - SilvanoSalviato : RT @Musso___: 'La Commissione europea intende discutere con gli Stati membri i dettagli dell'attuazione di questo accordo tra Germania e St… - b_1n0 : RT @Musso___: 'La Commissione europea intende discutere con gli Stati membri i dettagli dell'attuazione di questo accordo tra Germania e St… -

Ultime Notizie dalla rete : accordo Nord

Angela Merkel esulta composta, ma il Dipartimento di Stato e più in generale gli Stati Uniti non sembrano entusiasti delStream 2, nonostante l'raggiunto con Berlino. Tanto che anche nel tradizionale briefing c'è stato un botta e risposta serrato tra il portavoce della diplomazia americana e un giornalista. ...13 INTERVENTI PER RIQUALIFICARE L'AREASono tredici gli interventi previsti dal progetto "... incon Acer, ha proposto alla Regione Emilia - Romagna e che è stato ammesso a finanziamento ...Giovedì, 22 luglio 2021 Home > aiTv > L'accordo su Nord Stream Usa-Germania, risolve ma non troppo Milano, 22 lug. (askanews) - Angela Merkel esulta composta, ma il Dipartimento di Stato e più in gene ...Si è svolto oggi il webinar di lancio della proposta, rivolta a Governo e Parlamento, per una legge quadro sul clima in Italia: a lanciarla sono WWF, Legambiente, Greenpeace, Kyo ...