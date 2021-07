Incidente nella notte a Pordenone: auto si ribalta, soccorso conducente (Di giovedì 22 luglio 2021) Pordenone – Brutto Incidente questa notte in viale Treviso a Pordenone. Poco prima delle cinque, di fronte alla Fiera, un’auto ha sbattuto contro un veicolo in sosta e si è poi ribaltata continuando la corsa e fermandosi dopo un centinaio di metri. Il conducente alla guida è uscito autonomamente dall’auto ed è stato preso in cura dal personale sanitario e trasportato in ospedale per accertamenti. I Vigili del fuoco intervenuti hanno messo in sicurezza l’area e la vettura. La viabilità è stata temporaneamente interrotta per liberare la ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 22 luglio 2021)– Bruttoquestain viale Treviso a. Poco prima delle cinque, di fronte alla Fiera, un’ha sbattuto contro un veicolo in sosta e si è poita continuando la corsa e fermandosi dopo un centinaio di metri. Ilalla guida è uscitonomamente dall’ed è stato preso in cura dal personale sanitario e trasportato in ospedale per accertamenti. I Vigili del fuoco intervenuti hanno messo in sicurezza l’area e la vettura. La viabilità è stata temporaneamente interrotta per liberare la ...

