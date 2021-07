Giannelli Spinge per L’Obbligo di Vaccino ai Docenti | Così si Potrà Riaprire La Scuola in Totale Sicurezza

(Di giovedì 22 luglio 2021) Antonello, presidente dell’Associazione Nazionale Presidi, appoggia l’idea delobbligatorio per i. “Qualora non si riuscisse a ottenere la vaccinazione, si potrebbe valutare una forma di obbligo, che ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giannelli Spinge

Orizzonte Scuola

Obbligo vaccinale si o no? Anche su questo argomento si sono creati due fronti: uno cheper l'obbligo esteso al personale scolastico e un altro che invece rifiuta il concetto di ..., ......generalele Regioni a fare di più per stanare quei 215mila operatori, docenti e non docenti, sfuggiti all'immunizzazione della categoria. Non perché siano No Vax, assicura Antonello, ...Dopo la scuola si allarga l’idea di obbligare i lavoratori a immunizzarsi. I sindacati sollevano la questione privacy ...Dopo la scuola si allarga l’idea di obbligare i lavoratori a immunizzarsi. I sindacati sollevano la questione privacy ...