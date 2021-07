Diego Guida rieletto per la terza volta alla guida del Gruppo Piccoli Editori (Di giovedì 22 luglio 2021) Terzo mandato per Diego guida alla guida Gruppo Piccoli Editori. L’imprenditore campano è stato rieletto vice presidente dell’Aie (Associazione italiana Editori) per il biennio 2021/2023 assieme a Maurizio Messina, presidente del Gruppo Accademico professionale, Paolo Tartaglino, presidente del Gruppo Educativo, e Marco Tarò presidente del Gruppo Varia, mentre Ricardo Franco Levi è stato confermato presidente della Associazione. “Ringrazio tutti i colleghi ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 luglio 2021) Terzo mandato per. L’imprenditore campano è statovice presidente dell’Aie (Associazione italiana) per il biennio 2021/2023 assieme a Maurizio Messina, presidente delAccademico professionale, Paolo Tartaglino, presidente delEducativo, e Marco Tarò presidente delVaria, mentre Ricardo Franco Levi è stato confermato presidente della Associazione. “Ringrazio tutti i colleghi ...

