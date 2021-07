Covid, Vaccini: due dosi Pfizer e AstraZeneca proteggono anche dalla variante Delta (Di giovedì 22 luglio 2021) (Teleborsa) – In base ai dati raccolti da Public Health England, e pubblicati sul New England Journal of Medicine, due dosi di vaccino Pfizer o AstraZeneca proteggono anche dalla variante Delta del Covid-19, con solo una piccola diminuzione di efficacia rispetto alle altre. Due dosi di vaccino Pfizer, infatti, sono risultate efficaci all‘88% nel prevenire la malattia sintomatica, contro il 93,7% della Alfa. Per quanto riguarda l’efficacia dell’AstraZeneca, invece, con due ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 luglio 2021) (Teleborsa) – In base ai dati raccolti da Public Health England, e pubblicati sul New England Journal of Medicine, duedi vaccinodel-19, con solo una piccola diminuzione di efficacia rispetto alle altre. Duedi vaccino, infatti, sono risultate efficaci all‘88% nel prevenire la malattia sintomatica, contro il 93,7% della Alfa. Per quanto riguarda l’efficacia dell’, invece, con due ...

Advertising

riotta : La destra Usa ha paura infine #Covid Delta e si appella ai vaccini. Destra italiana non seminare pandemia e soffere… - Open_gol : L'affondo di Bassetti a chi sconsiglia il vaccino per i giovani - LegaSalvini : ++ UN'OTTIMA NOTIZIA ++ ?? IL TEMPO: 'ARRIVA L'ANTICORPO MONOCLONALE ITALIANO CHE SCONFIGGE TUTTE LE VARIANTI DEL CO… - Franc_1992 : RT @flayawa: Se non ti vaccini non puoi godere dei diritti di cittadinanza. Ops! Non ci sono i vaccini! #governodeimigliori #greenpass… - DividendProfit : Covid, Vaccini: due dosi Pfizer e AstraZeneca proteggono anche dalla variante Delta -