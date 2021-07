Conference League 2020 2021 | sorpresa Feyenoord | solo 0-0 con il Drita Bene il Copenaghen

(Di giovedì 22 luglio 2021) Poche sorprese e tanti gol nelle gare di andata del secondo turno preliminare digiocate giovedì 22 luglio. Una di queste riguarda l’Austria Vienna fermata sull’1-1 dagli islandesi del Breidablik. Nella sfida più impegnativa è l’Hammarby ad avere la meglio sul Maribor mentre ilha travolto 4-1 la Torpedo Zhodino. Vittoria di misura per Bate Borisov e FCSB contro Dinamo Batumi e Shakhter. Pareggio aper ilcontro il. Sorridono invece Aberdeen e Hibernian che travolgono Hacken e Santa Coloma per 5-1 e 3-0. I risultati più ...

Non stato certo un debutto inda ricordare per i colori svizzeri. Il Servette, prima squadra rossocrociata impegnata nella neonata lega europea, stato travolto dal Molde per 3 - 0. In serata toccher al Basilea ...RISULTATI: IL VOJVODINA VINCE IN TRASFERTA Sono appena tre i risultati diarrivati al triplice fischio, nell'andata del secondo turno preliminare. La vittoria esterna dello ...Conference League 2020/2021, sorpresa Feyenoord: solo lo 0-0 nell'andata del secondo turno contro il Drita. Valanga Copenaghen ...Bel successo dei renani, che al St.Jakob hanno vinto 3-0 il match d'andata dei preliminari di Conference League.