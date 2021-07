Centro estivo, due animatori sono positivi: inevitabile la quarantena per 80 ragazzi (Di giovedì 22 luglio 2021) CASTELLEONE DI SUASA - Due positivi al gruppo estivo, sindaco e parroco sospendono l'attività. Oggi tamponi per tutti, animatori e ragazzi che frequentano il Grest, questa la sigla che ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 22 luglio 2021) CASTELLEONE DI SUASA - Dueal gruppo, sindaco e parroco sospendono l'attività. Oggi tamponi per tutti,che frequentano il Grest, questa la sigla che ...

Advertising

shadowtay : Pullman con i bambini del centro estivo per andare in piscina e quelli di 5/6 anni cantano Dove e quando e Karaoke Guantanamera. OK - PescaraCalcio : CENTRO ESTIVO 2021 Pescara Calcio?? A grande richiesta, Quinta e Ultima Settimana?? ?? Tre Appuntamenti: Lunedì 26… - EmanuelePozzoli : Al centro estivo a Villa c'è anche la spiaggia e il mare ??. Che creatività i bimbi! @ Besana in Brianza - CarlinoMacerata : Centro estivo chiuso, rimborso delle quote - MiriamCalifano : @lucequantistica @matteosalvinimi quindi domani posso armare l mano di mia figlia, visto che al centro estivo ci so… -