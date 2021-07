Calciomercato Juventus, Griezmann aspetta il Barcellona: la situazione (Di giovedì 22 luglio 2021) Griezmann resta un nome nel mirino della Juve. L’attaccante del Barcellona aspetta una comunicazione dal suo club Non tramonta l’idea Griezmann per la Juve. Come riferisce il Mundo Deportivo, infatti, il francese si è allenato con il Barcellona col sorriso stampato in volto e con la stessa professionalità di sempre, ma resta in attesa della scelta che la società blaugrana farà su di lui. Nei giorni scorsi, per l’attaccante francese, si era parlato di un possibile scambio proprio con il club bianconero con Dybala con la Juve o con l’Atletico Madrid per arrivare al cartellino del centrocampista ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 luglio 2021)resta un nome nel mirino della Juve. L’attaccante deluna comunicazione dal suo club Non tramonta l’ideaper la Juve. Come riferisce il Mundo Deportivo, infatti, il francese si è allenato con ilcol sorriso stampato in volto e con la stessa professionalità di sempre, ma resta in attesa della scelta che la società blaugrana farà su di lui. Nei giorni scorsi, per l’attaccante francese, si era parlato di un possibile scambio proprio con il club bianconero con Dybala con la Juve o con l’Atletico Madrid per arrivare al cartellino del centrocampista ...

Advertising

DiMarzio : #Atalanta, procede spedita la trattativa con la #Juventus per #Frabotta - Gazzetta_it : Uno ha vinto l'Europeo, l'altro la Coppa America. Chiellini e Messi sono due capitani, due vincenti, ma per il mome… - calciomercatoit : ?? - ReTwitStorm_ita : #Calciomercato #Juventus, l’#Olandese ha #Deciso: #Vuole solo il #Manchester #United - Jammasrl : #Quote #Scommesse #scommessesportive Scommesse Calciomercato. Il futuro di Griezmann tra Barça e Atletico Madrid ma… -