Buongiorno dalla Borsa 22 luglio 2021

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 22 luglio 2021) (Tele) – Segno più in chiusura per il listino USA, con il Dow Jones in aumento dello 0,83%; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 termina la giornata in aumento dello 0,78%. Tokyo conclude in progresso dello 0,58%, archiviando la sessione a 27.548 punti. Shenzhen lievita dell’1,34% e archivia la seduta a 15.212,6 punti. Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Ben impostata Francoforte, che mostra un incremento dello 0,79%; resta vicino alla parità Londra (+0,06%); si muove in modesto rialzo Parigi, evidenziando un incremento dello 0,50%. Risultato positivo a Piazza Affari per ...