BOE | Broadbent | aumento prezzi attuale non significa maggiore inflazione a 18-24 mesi

(Di giovedì 22 luglio 2021) (Teleborsa) – Nel Regno Unito, l’su base annua è aumentata da 0,5% a 2,5% negli ultimi quattro. Ciò corrisponde a oltre un mezzo punto percentuale in più rispetto alla fine del 2019, immediatamente prima della pandemia. Nonostante ciò, il vice governatore della Banca d’Inghilterra Bennon crede che un’elevata persisterà nel tempo. Secondo, bisognerebbe guardare di più ai segnali del mercato del lavoro come indicatori della crescita futura dei. “Una buona parte dell’...

