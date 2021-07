Biologia | il ritratto delle proteine umane dall’Intelligenza Artificiale di Google

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 22 luglio 2021) Si apre una nuova era nellagrazie al piu’ completo e accurato ‘del corpo umano: lo ha realizzato il sistema di intelligenzaAlphaFold, sviluppato dall’azienda britannica DeepMind di, che e’ riuscito a prevedere la struttura 3D20.000espresse dal genoma umano oltre a quelle di altri 20 organismi (dal topo al parassita della malaria) cruciali per la ricerca. I risultati, pubblicati su Nature, sono raccolti in un database che in collaborazione con il Laboratorio Europeo di ...