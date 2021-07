Belen Rodriguez | ‘ieri non riusciva a camminare | oggi…’ | la showgirl torna a Tu si que vales Come sta ora

(Di giovedì 22 luglio 2021) Lieve malore perdurante le registrazioni della nuova edizione di Tu sì que, il talent show di Mediaset a cui partecipa sin dalla sua prima edizione. Ma quali sono le condizioni di salute dellaargentina? LEGGI ANCHE:–dopo 11 giorni dal parto: impensabile la sua forma fisica invidiabile in così poco tempo. Eccosi mostraha accusato un malore durante le prime registrazioni della nuova edizione di Tu sì que, al punto da dover andare in ...

è tornata in studio a Tu sì que vales dopo il malore che l'aveva costretta a subire 3 flebo. Argomenti trattati: il malore: la nascita della figlia ...La showgirl argentina a distanza di pochissimi giorni dal parto è tornata in tv ma le sue condizioni di salute l'hanno messa a dura prova.è da appena una settimana mamma bis della piccola Luna Marie , avuta dalla sua relazione con il giovane hairstylist Antonino Spinalbese . Mentre per la bella argentina si tratta della ...Glielo disse anche Alessandra Celentano, del resto, nel corso dell'ultima edizione di Amici in cui De Martino era in giuria: "Meno male che hai intrapreso un’altra carriera”. Il napoletano si è comunq ...A 8 giorni dalla nascita di sua figlia Luna Marì, Belen Rodriguez è tornata in studio a Tu sì que vales. La stessa showgirl argentina ha dichiarato di voler partecipare alle riprese delle nuove puntat ...