Atalanta, Gollini: «Difficile lasciare. Addio per Gasperini? Poi ne parlerò» (Di giovedì 22 luglio 2021) Pierluigi Gollini lascia l’Atalanta e vola in Premier League, al Tottenham: ecco le dichiarazioni del portiere Pierluigi Gollini lascia l’Atalanta e vola in Premier League, al Tottenham. Le parole raccolte da Sky Sport. «Avevo proposte da club italiani ma il Tottenham è il migliore! Rispetto Hugo Lloris, è un grande portiere e sono orgoglioso di lavorare con lui agli Spurs. Difficile lasciare la mia seconda casa, ringrazio Bergamo e i tifosi, mi sono sentito molto amato. Addio dovuto a Gasperini? Ci sarà tempo poi per parlare di tutto». L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Pierluigilascia l’e vola in Premier League, al Tottenham: ecco le dichiarazioni del portiere Pierluigilascia l’e vola in Premier League, al Tottenham. Le parole raccolte da Sky Sport. «Avevo proposte da club italiani ma il Tottenham è il migliore! Rispetto Hugo Lloris, è un grande portiere e sono orgoglioso di lavorare con lui agli Spurs.la mia seconda casa, ringrazio Bergamo e i tifosi, mi sono sentito molto amato.dovuto a? Ci sarà tempo poi per parlare di tutto». L'articolo ...

