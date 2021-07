Ultime Notizie Roma del 21-07-2021 ore 15:10 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in decreto covid-19 i parametri di rischio per le regioni con la disciplina del Green pass dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri nella giornata di oggi si va verso una proroga dello stato di emergenza per un periodo lungo anche a un fine anno in Francia Entra oggi in vigore il pazzo sanitario per i luoghi con più di 50 persone nel paese oltralpe un aumento del 150% di contagi in una settimana la Farnesina mette in guardia sui rischi sanitari di viaggi in Grecia il MoVimento 5 Stelle sulle barricate contro la riforma della Giustizia pioggia di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 luglio 2021)dailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in decreto covid-19 i parametri di rischio per le regioni con la disciplina del Green pass dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri nella giornata di oggi si va verso una proroga dello stato di emergenza per un periodo lungo anche a un fine anno in Francia Entra oggi in vigore il pazzo sanitario per i luoghi con più di 50 persone nel paese oltralpe un aumento del 150% di contagi in una settimana la Farnesina mette in guardia sui rischi sanitari di viaggi in Grecia il MoVimento 5 Stelle sulle barricate contro la riforma della Giustizia pioggia di ...

Advertising

fanpage : La proposta di Morani (Pd): “Obbligo green pass per entrare in Parlamento' - fanpage : 'Chi si tira indietro dovrebbe risarcire gli ospedali', afferma la virologa Ilaria Capua - fanpage : In Francia multe fino a 45mila euro e carcere per esercenti che violano #greenpass - Danila0909 : RT @Vemendamento: Movimento per il Nuovo Sud: 'Legge su discriminazione ai meridionali' - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 21-07-2021 ore 15:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -