Ufficiale | Gozzi lascia la Juventus U23 e vola in Spagna al Fuenlabrada

Advertising

Gabri_Juventus : ? UFFICIALE | Paolo Gozzi è un nuovo giocatore del Fuenlabrada. Il giocatore arriva in prestito con diritto di risc… - NewsTuttoC : UFFICIALE - Juventus U23, Gozzi in prestito agli spagnoli del Fuenlabrada - Alessio_Ram : RT @mirkonicolino: Ufficiale: Paolo #Gozzi dalla #Juventus al #Fuenlabrada (Segunda Division spagnola) con la formula del prestito. E' l'8°… - mirkonicolino : Ufficiale: Paolo #Gozzi dalla #Juventus al #Fuenlabrada (Segunda Division spagnola) con la formula del prestito. E'… - sportli26181512 : Juve, UFFICIALE: Gozzi va a giocare in Spagna: La Juventus ha ufficializzato una nuova cessione. Si tratta...… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Gozzi

Calciomercato.com

IL COMUNICATO Paolola prossima stagione vestirà la maglia del Fuenlabrada, in Segunda Division. Il difensore classe 2001, nell'ultima stagione in forza alla Juventus Under 23, si trasferisce ...Come comunicato dal sitodel club, Dessena arriva a titolo definitivo nel club del presidente. Dopo aver giocato più di 300 partite in Serie A con Parma, Cagliari, Sampdoria, Brescia ...La Juventus ha ufficializzato una nuova cessione. Si tratta del difensore centrale classe 2002 Paolo Gozzi Iweru che si trasferisce in Spagna in Segunda Divisio ...La Virtus Entella mette a segno un importante colpo di mercato per la prossima stagione: arriva il comunicato ufficiale ...