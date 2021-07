TFA sostegno VI ciclo | docenti già specializzati hanno delle agevolazioni | ma devono superare la selezione di accesso

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Con la pubblicazione del DM n. 755/2021, che autorizza gli Atenei ad attivare i percorsi di specializzazione nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado per 22.000 posti, il Ministero dell'Università ha avviato l'iter che condurrà alla realizzazione dei percorsi di TFAVI. Cos'è previsto per il docente già specializzato in altro grado di istruzione. L'articolo .

VI ciclo: il Ministero ha pubblicato il decreto n. 675 del 6 luglio con cui si attiva il nuovo ciclo di specializzazione per il conseguimento del titolo utile per l'insegnamento sui posti ...tweet Con la pubblicazione del Decreto ministeriale 755 del 6 luglio è stato autorizzato l'avvio del VI ciclo del. Le Università autorizzate stanno iniziando a pubblicare i bandi, con le scadenze per l'inoltro delle domande, le modalità e i costi. Per quanto riguarda, in particolare, l'aspetto ...TFA Sostegno VI ciclo: i bandi delle università siciliane e le info per partecipare. Scadenze, requisiti e modalità di iscrizione alle prove di ammissione.Bandi TFA Sostegno VI ciclo 2021: le Università che attivano il corso di specializzazione e le pagine dove visualizzare i bandi e le info.