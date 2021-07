Per realizzare i suoi obiettivi, l’Europa ha bisogno del treno. Scrive Farandou (Sncf) (Di mercoledì 21 luglio 2021) Lo scorso 10 maggio, un TGV OUIGO ha collegato per la prima volta Madrid e Barcellona. In qualità di Presidente del Gruppo, sono ovviamente orgoglioso di vedere il nostro know-how esportato! Ciò ci spinge a essere sempre più efficienti, anche in Francia, in vista di una futura apertura alla concorrenza sulla rete nazionale. Dopo il trasporto merci nel 2006, la concorrenza ferroviaria europea sta diventando una realtà per i viaggiatori. Non si tratta di una semplice gara ma del proseguimento di un movimento naturale: la costruzione dell’Europa basata sul trasporto ferroviario! Fin dalla loro creazione, le ferrovie hanno fatto parte dei grandi movimenti della nostra storia ... Leggi su formiche (Di mercoledì 21 luglio 2021) Lo scorso 10 maggio, un TGV OUIGO ha collegato per la prima volta Madrid e Barcellona. In qualità di Presidente del Gruppo, sono ovviamente orgoglioso di vedere il nostro know-how esportato! Ciò ci spinge a essere sempre più efficienti, anche in Francia, in vista di una futura apertura alla concorrenza sulla rete nazionale. Dopo il trasporto merci nel 2006, la concorrenza ferroviaria europea sta diventando una realtà per i viaggiatori. Non si tratta di una semplice gara ma del proseguimento di un movimento naturale: la costruzione delbasata sul trasporto ferroviario! Fin dalla loro creazione, le ferrovie hanno fatto parte dei grandi movimenti della nostra storia ...

