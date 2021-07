Per la prima volta il condono edilizio non costa nulla e l’abusivo viene anche premiato (Di mercoledì 21 luglio 2021) di Emanuele Montini* A distanza di quasi vent’anni dall’ultimo condono, la nuova maggioranza Pd-Lega-M5s-Forza Italia-Leu, ha approvato il nuovo condono edilizio. La nuova sanatoria, prevista dal decreto legge n. 77 del 2021 all’articolo 33, e ampliata in sede di conversione, copre gli aspetti civili e amministrativi degli abusi edilizi. Il procedimento si applica agli edifici residenziali abusivi realizzati prima del 1967 ma si può applicare, senza di limiti di tempo, anche ad ampliamenti abusivi su edifici residenziali originariamente legittimi o legittimati. La procedura è abbastanza semplice: il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) di Emanuele Montini* A distanza di quasi vent’anni dall’ultimo, la nuova maggioranza Pd-Lega-M5s-Forza Italia-Leu, ha approvato il nuovo. La nuova sanatoria, prevista dal decreto legge n. 77 del 2021 all’articolo 33, e ampliata in sede di conversione, copre gli aspetti civili e amministrativi degli abusi edilizi. Il procedimento si applica agli edifici residenziali abusivi realizzatidel 1967 ma si può applicare, senza di limiti di tempo,ad ampliamenti abusivi su edifici residenziali originariamente legittimi o legittimati. La procedura è abbastanza semplice: il ...

