Ora è ufficiale: Socios.com nuovo main sponsor dell'Inter (Di mercoledì 21 luglio 2021) Mancava soltanto l'annuncio ufficiale, che è arrivato alle 14.30 attraverso i canali social. Sarà Socios.com il nuovo main sponsor dell'Inter dopo i 26 anni di partnership con Pirelli, che resta ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 21 luglio 2021) Mancava soltanto l'annuncio, che è arrivato alle 14.30 attraverso i canali social. Sarà.com ildopo i 26 anni di partnership con Pirelli, che resta ...

Advertising

Inter : ????? | CHAMPS IN THE USA Acquista ora la collezione ufficiale di Champs In The USA ???????? ??… - angelomangiante : Ora è ufficiale. ? #Kluivert al Nizza, operazione da un milione di prestito + 14 milioni per diritto di riscatto c… - MarcoBovicelli : Ora è ufficiale ????????10 #BrahimDiaz #Milan (?? @acmilan) - gilnar76 : Stefano Gori al Como, ora è ufficiale: i dettagli del trasferimento dalla #Juventus U23 #Finoallafine #Forzajuve… - genovesergio76 : RT @Gazzetta_it: Ora è ufficiale: -

Ultime Notizie dalla rete : Ora ufficiale Ora è ufficiale: Socios.com nuovo main sponsor dell'Inter Mancava soltanto l'annuncio ufficiale, che è arrivato alle 14.30 attraverso i canali social. Sarà Socios.com il nuovo main sponsor dell'Inter dopo i 26 anni di partnership con Pirelli, che resta comunque legata al nerazzurro.

Studio su Johnson & Johnson: "Poco efficace vs variante Delta"/ "Serve un richiamo" Crisanti "Covid ora come influenza? Fandonia"/ "Quarta ondata? Altri 6 mesi sprecati" C'è da dire che il lavoro non è ancora stato pubblicato in via ufficiale, ed inoltre, va in contrasto con altri ...

Ora è ufficiale: Socios.com nuovo main sponsor dell'Inter La Gazzetta dello Sport UFFICIALE – Angelica Soffia e Bernauer rinnovano con l’A.s. Roma L’AS Roma è lieta di annunciare che Angelica Soffia ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino a 30 giugno 2023. L'esterna ...

Olimpiadi, Brisbane ospiterà la 35esima edizione nel 2032 Ora è ufficiale, i Giochi Olimpici estivi del 2032 si svolgeranno a Brisbane. Lo ha deciso l’Assemblea del Comitato olimpico internazionale riunita a Tokyo, dove tra due giorni prenderà il via la 32es ...

Mancava soltanto l'annuncio, che è arrivato alle 14.30 attraverso i canali social. Sarà Socios.com il nuovo main sponsor dell'Inter dopo i 26 anni di partnership con Pirelli, che resta comunque legata al nerazzurro.Crisanti "Covidcome influenza? Fandonia"/ "Quarta ondata? Altri 6 mesi sprecati" C'è da dire che il lavoro non è ancora stato pubblicato in via, ed inoltre, va in contrasto con altri ...L’AS Roma è lieta di annunciare che Angelica Soffia ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino a 30 giugno 2023. L'esterna ...Ora è ufficiale, i Giochi Olimpici estivi del 2032 si svolgeranno a Brisbane. Lo ha deciso l’Assemblea del Comitato olimpico internazionale riunita a Tokyo, dove tra due giorni prenderà il via la 32es ...