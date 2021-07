Obbligo Green pass: correrà a diverse velocità? Cambierà in base ai colori? (Di mercoledì 21 luglio 2021) Obbligo Green pass: il Governo Draghi entrerà nel merito dell’estensione dell’impiego del certificato vaccinale per accedere a diverse situazioni “quotidiane” in un Consiglio dei Ministri che si terrà nella giornata di domani, giovedì 22 luglio. Si valuterà la possibilità di farlo correre a diverse velocità a seconda che si sia fatta solo la prima dose o anche il richiamo ma anche di modularlo in base al colore delle regioni. Obbligo Green pass: correrà a diverse ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 21 luglio 2021): il Governo Draghi entrerà nel merito dell’estensione dell’impiego del certificato vaccinale per accedere asituazioni “quotidiane” in un Consiglio dei Ministri che si terrà nella giornata di domani, giovedì 22 luglio. Si valuterà la possibilità di farlo correre aa seconda che si sia fatta solo la prima dose o anche il richiamo ma anche di modularlo inal colore delle regioni....

Advertising

Agenzia_Ansa : L'università Statale di Milano vara l'obbligo del Green Pass per gli studenti che vogliono usufruire dei posti lett… - fanpage : La proposta di Morani (Pd): “Obbligo green pass per entrare in Parlamento' - ItaliaViva : 'Chi ha il Green Pass deve essere tutelato. Da parte mia, ribadisco la mia posizione: chi lavora a scuola o negli o… - 995AdAlessandro : Green pass: ricordo inoltre che vige ancora l'obbligo della mascherina in certi luoghi, che ancora oggi è uno dei m… - riccard77650870 : RT @worldernest: @vitalbaa Segnalo che in Portogallo da lunedì vige obbligo di esibire green pass per entrare nei ristoranti ma non c'è obb… -