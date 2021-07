Music Of The Spheres è il nuovo album dei Coldplay dopo il singolo Higher Power: la data d’uscita (Di mercoledì 21 luglio 2021) Esce il nuovo album dei Coldplay. Music Of The Spheres, questo il titolo, è stato anticipato dal singolo Higher Power e nelle ultime ore è stato annunciato da un trailer e da una nota scritta a mano e pubblicata sui social dalla band di Chris Martin. Il nuovo album dei Coldplay Il nuovo album dei Coldplay uscirà il 15 ottobre 2021 e sarà il nono album in studio della band britannica dopo Everyday Life (2019). ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 21 luglio 2021) Esce ildeiOf The, questo il titolo, è stato anticipato dale nelle ultime ore è stato annunciato da un trailer e da una nota scritta a mano e pubblicata sui social dalla band di Chris Martin. IldeiIldeiuscirà il 15 ottobre 2021 e sarà il nonoin studio della band britannicaEveryday Life (2019). ...

WARNERMUSICIT : 15 ottobre 2021 ?? Siete pronti per un viaggio cosmico con i @coldplay? ?? 'Music of the Spheres' è il loro nuovo att… - music_hoople : The Mars Volta - Televators (live) - lifeismagichp : RT @perchetendenza: 'Coldplay': Perché hanno annunciato che il 15 ottobre uscirà il loro nuovo album 'Music Of The Spheres' - bang_record : Melody ?? Emotion ?? 'Just Like This (ft. Sam Day)' the sound of #Foothills ?? Fuori in tutti gli store venerdì 23 Lug… - RadioStudioStar : I Coldplay lanciano 'Music Of The Spheres': il nuovo album in uscita a ottobre -