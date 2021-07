Love is in the air anticipazioni dal 26 al 30 luglio 2021, Eda rischia di morire (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nelle puntate di Love is in the air in onda dal 26 al 30 luglio 2021 Serkan scoprirà la verità sulla morte dei genitori di Eda e questo lo costringerà a fingere di non voler stare più con lei, finendo per lasciarla. La Yildiz è disperata e non comprende il gesto del suo amato che è arrivato addirittura a maltrattarla. Poi però accade qualcosa che rimette in discussione tutto, quando Eda scompare nel bosco e temendo il peggio il Bolat va a cercarla. Una frase di Serkan poi mette la giovane in allarme e comprende che Serkan potrebbe averla lasciata contro la sua volontà. Scopriamo cosa succederà nelle puntate di Love is in ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nelle puntate diis in the air in onda dal 26 al 30Serkan scoprirà la verità sulla morte dei genitori di Eda e questo lo costringerà a fingere di non voler stare più con lei, finendo per lasciarla. La Yildiz è disperata e non comprende il gesto del suo amato che è arrivato addirittura a maltrattarla. Poi però accade qualcosa che rimette in discussione tutto, quando Eda scompare nel bosco e temendo il peggio il Bolat va a cercarla. Una frase di Serkan poi mette la giovane in allarme e comprende che Serkan potrebbe averla lasciata contro la sua volontà. Scopriamo cosa succederà nelle puntate diis in ...

